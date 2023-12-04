Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE