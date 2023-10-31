Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 24-30 Ekim tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri başlatılan şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 17 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda da 536 adet sentetik ecza hapı, 46 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 4 gram kokain, ele geçirildi. - KIRIKKALE