Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunduran 2 şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren narkotik polisi, şehir merkezinde tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu adrese düzenlediği operasyonda, 342 adet ecstasy, 314 adet sentetik ecza hapı, 211 gram esrar, 18 gram skunk ve 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE