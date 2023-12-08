Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bin 59 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli gözaltına alımdı. Yapılan üst aramasında da bin 59 sentetik ecza hapı ele geçirildi. - KIRIKKALE