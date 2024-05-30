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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, düzenlenen operasyondaya 14,98 gram sentetik kannabinoid, 2,36 gram metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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