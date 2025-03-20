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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 86 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 86 Hap Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 86 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 86 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Edinilen bilgilere göre, merkez ilçedeki Güzeltepe Mahallesi'nde B.B. (39) isimli şüphelinin bulunduğu ikamette yapılan adli aramada 2 bin 86 adet sentetik ecza hap, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 102 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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