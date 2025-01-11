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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 292 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 292 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından bir aracın vites konsolunda ve diğerinin bagajında toplam 2.292 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir aracın vites konsolunda ve başka bir aracın da bagajında toplam 2 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alının 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, iki şüpheli araçta arama yapıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda, bir aracın vites konsolunda, diğerinin ise bagajında toplam 2 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.E., T.Ş., Y.G. ve E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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