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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 22 gram metamfetamin, 207 adet sentetik ecza hapı, 76 gram skunk ve 65 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 14-20 Mayıs tarihleri arasında polis ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, 22 gram metamfetamin, 207 adet sentetik ecza hapı, 76 gram skunk, 65 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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