Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.