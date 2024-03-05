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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda sentetik ecza hapı, skunk, esrar ve ecstasy ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içersinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda da 40 adet sentetik ecza hapı, 10 gram skunk, 5 gram esrar, 6 adet ecstasy ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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