Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda A.K. isimli şüpheli tutuklandı. Ekipler, metamfetamin, kokain ve sentetik uyuşturucuların yanı sıra uyuşturucu tartımında kullanılan bir hassas terazi de buldu.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, A.K. isimli şüpheliden uyuşturucu satın alan S.D. ve A.K.'den 10,27 gram metamfetamin ve 2 adet sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Devamında A.K.'nin ikametinde yapılan aramada 111 adet sentetik uyuşturucu, 38,78 gram metamfetamin, 2,86 gram kokain, 1,58 gram sentetik kannabinoid ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE