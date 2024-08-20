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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 11 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 695 sentetik ecza maddesi, 115 gram kannabinoid, 8 gram metamfetamin ve 2,56 gram esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen denetimlerde, 13-19 Ağustos tarihleri arasında 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 695 sentetik ecza maddesi, 115 gram kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 2,56 gram esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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