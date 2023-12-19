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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda esrar, metamfetamin, skunk ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada sokak satıcıların deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 986 gram skunk, 58 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 1'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Narkotik Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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