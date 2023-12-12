Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar eroin ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı, diğer 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar da eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 16 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE