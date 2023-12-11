Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenenlenen uyuşturıcu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen A.H. (39) ve Ç.Ş. (22) gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 117 gram esrar, 316 gram esrar bitkisi, pompalı tüfek, uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Delice İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan A.H. çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE