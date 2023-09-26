Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüphelilerden biri tutuklandı.