Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, ekipler tarafından uyuşturucu madde sattığı belirlenen E.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramada 50 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan "kova" diye tabir edilen aparat ve uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan "pipe" aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ş., B.Y. ve B.P. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen E.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa