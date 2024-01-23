Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem

Kırıkkale'de narkotik polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda, 1,39 gram esrar, 20 adet ecstasy, 20 gram metamfetamin, 2 bin 641 adet uyuşturucu hap olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE