Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklama, Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklama, Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde
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Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 367 sentetik uyuşturucu hap ve diğer maddeler ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı, 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda; 2 bin 367 adet sentetik uyuşturucu hap, 72,14 gram sentetik kannabinoid, 27,53 gram skunk, 7 adet ecstasy, 2,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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