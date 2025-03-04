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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama, 11 Şüpheliye İşlem

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama, 11 Şüpheliye İşlem
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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 7,32 gram Sentetik kannabinoid ve 7,1 gram metamfetamin ele geçirilirken 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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