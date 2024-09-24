Kırıkkale'de Uyuşturucu Madde Ticaretine Tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerince, şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda da 144 gram sentetik kannabinoid, 38 gram skunk, 30 gram metamfetamin, 16 gram esrar eke geçirildi. - KIRIKKALE