Kırıkkale'de Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduran M.D. ve M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Üzerlerinde yapılan aramada 15 gram skunk ve 56 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE