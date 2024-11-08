Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de narkotik ekipleri, sokak satıcılarının tespiti çalışmaları sırasında M.D. isimli şüpheliyi yakalayarak 218 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu M.D. isimli şüphelinin üzerinden 218 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE