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Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Kırıkkale'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 16 gram sentetik kannabinoid ile yakalanan Ü.D. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, Ü.D. isimli şahsın üzerinde 16 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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