Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
Kırıkkale'de yapılan operasyonda, üzerinde 121 gram sentetik kannabinoid ile yakalanan M.C.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kırıkkale'de üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takiple adresi belirlenen M.C.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde 121 gram sentetik kannabinoid bulunan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE