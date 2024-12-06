Kırıkkale'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Kırıkkale'de üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takiple adresi belirlenen M.C.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde 121 gram sentetik kannabinoid bulunan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE