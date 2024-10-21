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Kırıkkale'de Uyuşturucu İle Yakalanan 4 Kişiye Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de Uyuşturucu İle Yakalanan 4 Kişiye Adli İşlem Başlatıldı
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Kırıkkale'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli, üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu maddeyle yakalan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle H.Y., E.Y., F.Ç. ve A.K. gözaltına alındı. Üzerlerinde ise 372 adet sentetik ecza maddesi, 70 gram metafetamin, 3 adet ecsatsy ele geçirildi. Emniyette işlemleri devam eden 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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