Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince uygulama noktasında yapılan denetimler esnasında uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince uygulama noktasında yapılan denetimler esnasında uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kırıkkale-Ankara Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında denetim yapan narkotik şubesi ekipleri, C.M.B. ve C.A.B. isimli şahısların üzerinde 7 paket halinde 150,58 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şahıs, polis ekiplerince götürüldüğü emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı. - KIRIKKALE