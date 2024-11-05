Kırıkkale'de Usulsüz Rapor İddiasıyla 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de yaklaşık 300 kişiye "usulsüz rapor" düzenledikleri iddiasıyla 3 doktor, 1 teknisyen, 2'si emekli 6 memur ve 2 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, firari olduğu öğrenilen bir doktor hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından Kırıkkale Valiliği koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yaklaşık 300 kişiye yönelik "usulsüz rapor" düzenlenmesine ilişkin idari inceleme yapıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etmesiyle 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Y.B. (41) ve O.S. (43) isimli doktorlar ile teknisyen O.A., memurlar U.D., M.A., S.K., G.C., emekli E.Y., emekli O.C. ve güvenlik görevlileri M.H. ve F.A. gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen bir doktor hakkında ise arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE