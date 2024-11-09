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Kırıkkale'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Güvenlik Denetimleri Artıyor

Kırıkkale'de Üniversite Öğrencilerine Yönelik Güvenlik Denetimleri Artıyor
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Kırıkkale'de trafik ve asayiş ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve güvenlik hissiyatını artırdı.

Kırıkkale'de trafik ve asayiş ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla üniversite öğrencisi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı. Vatandaşlar, bu uygulamalardan memnun olduklarını belirterek denetimlerin kendilerine "güven" verdiğini ifade etti.

Kırıkkale Valiliği'nin koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğunlukla bulunduğu bölgelerde güvenlik ve trafik düzenini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 38 bin öğrencinin yaşadığı ilçede görev alan ekipler, özellikle öğrenci yurtları çevresinde güvenliği sağlama amaçlı kontroller yaptı.

Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, kurallara aykırı davrananlara da ceza kesildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücüye ise 6 bin 439 lira para cezası uygulandı; ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca trafik ekipleri, sürücü ve araç evraklarını kontrol ederken, motosikletli yunus timleri sokaklarda devriye gezdi. Asayiş ekipleri de vatandaşların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Bekçiler ise şüpheli şahısların üst kontrollerini yaptı.

"Güvenliğimizi sağlıyorlar"

Özellikle kenar mahallelerde de bu tür denetimlerin güvenlik açısından önemli olduğunu belirten sürücü Serhat Doğan, "Özellikle Yenişehir Mahallesi gibi kenar bölgelerde bu tür denetimlerin yapılması, öğrenciler ve mahalle halkı için çok faydalı. Güvenliğimizi sağlıyorlar ve olayların önüne geçiyorlar. Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz" dedi. Başka bir sürücü Melih Araç ise denetimlerin kendilerine "güven" verdiğini ifade etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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