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Kırıkkale'de Ulaşım Denetimleri Yapıldı

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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşakta narkotik köpeği kullanılarak uyuşturucu madde araması yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ile denetimler yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de jandarma ekiplerince denetimler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların kara yollarında huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma personeli tarafından kullanılan tablet sayesinde kişilerin GBT (genel bilgi toplama) sorgulaması yapıldı. Uygulama noktasında ekiplerce durdurulan araçların gerekli belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde narkotik köpeği ile uyuşturucu madde araması yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Jandarma Narkotik Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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