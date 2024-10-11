Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Traktöründen İnen Yaşlı Adam, Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Traktöründen İnen Yaşlı Adam, Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de arızalanan traktörünü park eden 75 yaşındaki Garip Akbaş, yaya olarak geçtiği bankette otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de arızalanan traktörünü park eden 75 yaşındaki adam, yaya olarak çıktığı bankette otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, organize sanayi bölgesi yakınlarında traktörü arızalanan Garip Akbaş (75), aracını yol kenarına park ettikten sonra yaya olarak bankete geçtiği sırada, H.A. yönetimindeki 71 ADT 693 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Akbaş'ın yakınlarının feryadı yürekleri dağladı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan 22 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, Akbaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa Yaşam

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu

Polis katili için istenen ceza belli oldu! Başsavcılıktan dikkat çeken talep

 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı

 Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi

Polis savcıya tehdidi affetmedi, hepsini enseledi
Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya'dan Eurofıghter'a yeşil ışık Teknik ekip Türkiye'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi mağara Antalya'da değildir? Damlataş Mağarası nerede, Dim Mağarası nerede, Karain Mağarası nerede, Oylat Mağarası nerede? MNE hangi takım, açılımı ne (Türkiye Karadağ)? TV8.5 canlı izle! BOSNA HERSEK ALMANYA TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 11 Ekim TV8.5 CANLI 4K İZLE Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir? Türkiye Karadağ ne maçı, resmi maç mı, hazırlık maçı mı, eleme maçı mı? İzlanda Galler maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Galler maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de Sezaryen doğum oranı yüzde kaçtır? Dünya Sağlık Örgütüne göre, yaklaşık yüzde 15 olması gereken, Norveç'te ve Hollanda'da yüzde 15 olan ... Milli maç takvimi! Türkiye A Milli Takım maçları ne zaman? Macaristan Hollanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Macaristan Hollanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bosna Hersek Almanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Almanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TFF Youtube CANLI izle! TFF 2. Lig, TFF 3. Lig,Amatör BAL Ligi maçları CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.