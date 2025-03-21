Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Kırıkkale'de Traktör Hırsızları Yakalandı

Kırıkkale'de Traktör Hırsızları Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek 12 traktör hırsızını tespit etti. İki zanlı tutuklandı ve çalınan traktör sahibine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekipleri, 12 farklı kamerayı inceleyerek traktör hırsızlarını tespit etti. Gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör hırsızlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Keskin ilçesindeki 7 köy ve 3 mahallede gerçekleştirilen araştırmalarda, 12 farklı noktaya ait güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda, traktörün N.O. (57) ve E.O. (39) tarafından çalındığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Çalınan traktör ise sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title