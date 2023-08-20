Kırıkkale'de traktör devrildi: 1 ölü

Kırıkkale'de 68 yaşındaki çiftçi, tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalması neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Yeniyapan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan O.A., tarlasını sürerken devrilen 71 AT 042 plakalı traktörün altında kaldı. 68 yaşındaki çiftçi., vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkartılarak, Karakeçili İlçe Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan O.A.'nın cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KIRIKKALE