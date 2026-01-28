Haberler

Trafik uygulamasından kaçtı, havadan yapılan sıcak takiple yakalandı: Sürücüye ceza yağdı

Güncelleme:
Kırıkkale'de trafik uygulamasında kontrol noktasını fark edip yön değiştiren ehliyetsiz sürücü, havadan takip sonrası durduruldu. Sürücü ve araç sahibi toplamda 23 bin 437 lira idari para cezası aldı.

Kırıkkale'de trafik uygulamasında, kontrol noktasını fark edip yön değiştiren araç havadan takip sonrası durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 23 bin 437 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Millet Bulvarı'nda trafik ekiplerinin uygulamasında, kontrol noktasını fark eden sürücü Y.D. aracıyla yön değiştirince havadan takip başlatıldı. Ekiplerce durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 23 bin 437 lira, araç sahibine de 23 bin 437 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

