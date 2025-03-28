Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı

Rum liderden dikkat çeken "Türkiye" çıkışı: Artık başlamalıyız
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı

Kırıkkale'de Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin motosiklete çarpması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kırıkkale'de otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Kayseri D765 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. idaresindeki 34 ZD 1592 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeki T.Ö. yönetimindeki 06 EYJ 214 plakalı Kuba marka motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü T.Ö. ile yolcu H.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title