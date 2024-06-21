Kırıkkale'de trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile arkadan çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu üzerindeki Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç. idaresindeki 06 FG 7096 plakalı Nissan marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen M.G. yönetimindeki 34 GZP 750 plakalı Citroen marka otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile yolculardan İ.Ç., A.S.K., T.G. ve Y.G.G. yaralandı.

Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan 2Z'si çocuk, 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza alanında incelemelerde bulunduktan sonra, hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE