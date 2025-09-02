Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. (52) idaresindeki 06 AIB 668 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile H.K. (70), H.Ç. (14), E.Ç. (49) ve S.Ç. (25) isimli yolcular yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE