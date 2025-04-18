ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 71 ADF 804 plakalı Fiat otomobil ile O.D. yönetimindeki 71 ADV 390 plakalı Peugeot otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü O.D. ile yolcular T.D., B.A.D. ve E.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.