Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Çankırı karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada M.Ç. ve yolcular F.D. ile A.D. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çankırı karayolu üzerindeki Sulakyurt ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 21 AH 077 plakalı otomobil ile S.D. yönetimindeki 06 ED 9783 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.Ç. ile F.D. (78) ve A.D. (45) isimli yolcular yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de paniğe sebep oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.