Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çankırı karayolu üzerindeki Sulakyurt ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 21 AH 077 plakalı otomobil ile S.D. yönetimindeki 06 ED 9783 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.Ç. ile F.D. (78) ve A.D. (45) isimli yolcular yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE