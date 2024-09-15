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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Kırıkkale-Anlara D200 kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak hurdaya döndü. Aynı aileden üç kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Anlara D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyreden T.T. idaresindeki 32 LA 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolde devrildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü T.T. ile yolcu O.T. ve Y.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince alınan yol güvenliğinin ardından otomobil, çekiciyle otomobilden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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