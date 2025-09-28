Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'de bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri D765 karayolu Yeni Mahalle Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 71 ADV 461 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 ALR 27 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan İ.C. ve N.A. yaralanırken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.