Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 34 BYU 592 plakalı otomobil ile U.K.'nin kullandığı 71 ADU 308 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü U.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE