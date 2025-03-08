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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu'nun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 71 ADU 302 plakalı Volkswagen marka otomobil ile E.O. yönetimindeki 34 FFA 340 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazanın ardından sürücü K.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından iki araç da çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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