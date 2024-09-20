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Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarıyla Kaydedildi

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uyulmaması öne çıktı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kırıkkale'de şehrin farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymaması nedeniyle yaşanan kazaların öne çıktığı görüldü. Kavşaklarda hız limitlerinin aşılması ve dikkatsiz dönüşlerin kazalara neden olduğu dikkat çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli araç kullanılmasının önemini vurguladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları trafik

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