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Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırı ihlallerinin sonucunda kaydedilen KGYS kameraları ile belgelendi. İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere hız limitlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kırıkkale'de dikkatsizlik ve hız sınırı ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırını aşmalarının kazalara nasıl davetiye çıkardığını gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların önüne geçilmesi için sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Bir anlık dalgınlık, ömür boyu pişmanlık" ifadelerine yer verilirken, hız sınırlarına uyulması ve trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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