Kırıkkale'de Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Kırıkkale'de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve aşırı hızı nedeniyle meydana gelen kazalar dikkat çekti. Paylaşılan kayıtlarda, bir otomobilin hızla ilerleyerek sinyal vermeden şerit değiştiren tıra çarptığı anlar yer aldı. Bir başka kazada ise kavşaktan dönmeye çalışan bir aracın, başka bir otomobile çarptığı görüldü. Ayrıca, bir otomobilin kavşaktan dönüş yapan tıra çarptığı anlar da kaydedildi.

Yapılan açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu. Kazaların önlenmesi için emniyet kemerinin önemine vurgu yapılarak şu uyarı yapıldı: "Sevdiklerinizi ve bekleyenlerinizi unutmayın! Kaza anında sizi hayatta tutacak ilk şey emniyet kemeridir. Kemerini tak, hayatını koru!" - KIRIKKALE