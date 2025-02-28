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Kırıkkale'de Trafik Kazaları Dikkatsizlik ve Hız Sınırı İhlali Nedeniyle Artıyor

Kırıkkale'de Trafik Kazaları Dikkatsizlik ve Hız Sınırı İhlali Nedeniyle Artıyor
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Kırıkkale'de güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırı ihlallerinin kazalara yol açtığını gösteriyor. İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kırıkkale'de güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırı ihlallerinin kazalara davetiye çıkardığını gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırını aşmaları sonucu yaşanan kazalar gözler önüne serildi.

Kaletepe Mahallesi Kırgız Caddesi'nde meydana gelen kazada, R.T. yönetimindeki 06 HRM 64 plakalı Fiat marka otomobilin kontrolden çıkarak beton duvara çarpması kameraya yansıdı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu N.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kazalarla ilgili yaptığı açıklamada trafikte dikkatin önemine vurgu yaparak, "Bir anlık dalgınlık, ömür boyu pişmanlık" ifadeleriyle sürücüleri uyardı. Açıklamada, hız sınırlarına uyulması ve dikkatin elden bırakılmaması gerektiği hatırlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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