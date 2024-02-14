Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-13 Şubat tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 8 bin 403 aracın denetlendi. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 85 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE