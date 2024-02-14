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Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan geniş çaplı trafik denetimlerinde son bir haftada 85 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-13 Şubat tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 8 bin 403 aracın denetlendi. Polis ekiplerince yapılan denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 85 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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