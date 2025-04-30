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Kırıkkale'de Trafik Denetimlerinde 74 Araç Men Edildi

Kırıkkale'de Trafik Denetimlerinde 74 Araç Men Edildi
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Kırıkkale'de gerçekleştirilen bir hafta süren trafik denetimlerinde 7 binin üzerinde araç kontrol edildi. 74 araç çeşitli kural ihlalleri nedeniyle trafikten men edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir hafta boyunca sürdürülen trafik uygulamalarında 7 binin üzerinde araç denetlenirken, 74 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23-29 Nisan 2025 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 174 araç, 2 bin 606 ticari araç ve bin 866 yük taşıyan araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli kural ihlalleri ve çevreye rahatsızlık verilmesi gibi gerekçelerle toplam 74 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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