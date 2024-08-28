Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 73 araç trafikten men edildi
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir haftada 73 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık veren araçlar da bulunuyor.
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 73 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından 21-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde, il genelinde toplam 7 bin 570 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 73 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE
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